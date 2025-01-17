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Эзотерика

Администратора сатирического паблика вновь задержали в Алматы

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Қазақ тілінде оқу
Мужчина держит в руках телефон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: 9nong / Getty Images

В Алматы задержали администратора сатирического Instagram-паблика QazNews24. Его подозревают в разжигании розни, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, в настоящее время Следственным управлением городской полиции расследуется уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни, посредством публикации в социальных сетях.

"По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения задержан и водворен в ИВС автор одного из пабликов", – сообщили в департаменте.

Отметим, что согласно статье 174 Уголовного кодекса РК, умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказываются:

  • либо штрафом в размере от 2 тыс. до 7 тыс. МРП (от 6,9 млн тенге до 24,1 млн тенге),
  • либо ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет,
  • либо лишением свободы на тот же срок.

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Добавим, что это не первый раз, когда задерживают администратора этого паблика. Так, в мае 2021 года его уже задерживали в рамках расследования по статье 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан либо охраняемым законом интересам общества или государства с использованием СМИ и сетей телекоммуникации".

Тогда в МВД сообщали, что размещаемые в паблике посты "вызывали неоднозначную реакцию со стороны общества, поскольку дезинформировали население и вводили граждан в заблуждение". Отметим, что тогда большую огласку получили материалы паблика о том, что средняя зарплата в Казахстане – якобы 683 432 тенге, или о том, что для выезда за границу нужно оставить в залог своего родственника.

К слову, в описании паблика указано, что на странице публикуется юмористический контент.

"Ненастоящие новости с юмором! Сатирический контент. Любое совпадение с людьми и событиями – абсолютная случайность", – гласит подпись.

Задержание администратора паблика комментировала тогда еще министр информации и общественного развития Аида Балаева.

"Я позитивно отношусь к юмору и сатире, но другой вопрос – уметь отличать грани между сатирой и дезинформацией, которая как раз-таки вносит некоторое волнение в обществе и вызывает резонанс. Поэтому в этом вопросе сейчас ведомство занимается, проводится экспертиза, и все зависит от итогов этой экспертизы. Вместе будем отслеживать и наблюдать", – заявляла министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212698-administratora-stericheskogo-pablika-vnov-zaderzhali-v-almaty/

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