Аэропорт Алматы обратился к пассажирам из-за задержек рейсов

Несколько рейсов в аэропорту Алматы задержаны из-за непогоды, в связи с чем пресс-служба воздушной гавани выпустила заявление, передает NUR.KZ.

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По данным с онлайн-табло аэропорта Алматы, сейчас задержаны сразу несколько рейсов авиакомпании Air Astana, в Астану и Уральск. Кроме того, отменен рейс в Пекин.

В связи с непогодой, пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале аэропорта опубликовала заявление.

"В связи с ухудшением погодных условий производственные службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Принимаются все необходимые меры для минимизации задержек. Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением", - сказано в сообщении.

Отметим, сегодня синоптики обещали в Алматы снег. Температура ночью опустится до -3 градусов, а скорость ветра составит 2,8 м/с.

А накануне в 18 регионах Казахстана, в том числе в Алматы, 30 января синоптики объявили штормовое предупреждение. Практически по всей стране ожидались осадки и метель.

Добавим, что на этой неделе президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе прокомментировал появившуюся в Сети информацию, что цены на авиабилеты высоки из-за затрат аэропорта.