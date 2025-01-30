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Мороз до 21 градуса ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

Опубликовано:

Город зимой
Заснеженный город. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 30 января, в Астане и Алматы обещают осадки в виде снега, а жителей Шымкента ждет плюсовая температура. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снег. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -21 градуса. Скорость ветра – 5,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216364-moroz-do-21-gradusa-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мороз до 21 градуса ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в четверг