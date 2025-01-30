Мороз до 21 градуса ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

В четверг, 30 января, в Астане и Алматы обещают осадки в виде снега, а жителей Шымкента ждет плюсовая температура. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снег. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -21 градуса. Скорость ветра – 5,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.