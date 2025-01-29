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Ограничения временно введут на дорогах Алматы

Опубликовано:

Алматы
Алматы. Фото: акимат Алматы

В полиции Алматы сообщили о частичном ограничении дорожного движения 30 и 31 января – в эти дни в городе будет проходить международное мероприятие, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

По информации полиции, в четверг и пятницу, 30 и 31 января, возможны корректировки в дорожном движении на следующих участках:

  • улица Майлина,
  • Кульджинский тракт,
  • улица Бухтарминская,
  • ВОАД,
  • проспект Аль-Фараби,
  • проспект Сейфуллина,
  • проспект Достык,
  • улица Жарокова.

"Полиция Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций, заранее корректировать свой маршрут движения", – говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216082-ogranicheniya-vremenno-vvedut-na-dorogah-almaty/