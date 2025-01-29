Ограничения временно введут на дорогах Алматы
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В полиции Алматы сообщили о частичном ограничении дорожного движения 30 и 31 января – в эти дни в городе будет проходить международное мероприятие, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
По информации полиции, в четверг и пятницу, 30 и 31 января, возможны корректировки в дорожном движении на следующих участках:
- улица Майлина,
- Кульджинский тракт,
- улица Бухтарминская,
- ВОАД,
- проспект Аль-Фараби,
- проспект Сейфуллина,
- проспект Достык,
- улица Жарокова.
"Полиция Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций, заранее корректировать свой маршрут движения", – говорится в сообщении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216082-ogranicheniya-vremenno-vvedut-na-dorogah-almaty/