Ограничения временно введут на дорогах Алматы

В полиции Алматы сообщили о частичном ограничении дорожного движения 30 и 31 января – в эти дни в городе будет проходить международное мероприятие, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

По информации полиции, в четверг и пятницу, 30 и 31 января, возможны корректировки в дорожном движении на следующих участках:

улица Майлина,

Кульджинский тракт,

улица Бухтарминская,

ВОАД,

проспект Аль-Фараби,

проспект Сейфуллина,

проспект Достык,

улица Жарокова.

"Полиция Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций, заранее корректировать свой маршрут движения", – говорится в сообщении.