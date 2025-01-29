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Гололед, дождь, снег: штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

Опубликовано:

Метель на трассе
Метель на трассе. Иллюстративное фото: pexels.com

В 18 регионах Казахстана 30 января синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". Практически по всей стране ожидаются осадки и метель.

30 января в Павлодарской области ожидается снег, а на западе, юге, востоке области метель. Ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области ночью ожидается снег, а днем снег с дождем. На севере, юге, в горных районах области прогнозирую туман, гололед, низовую метель, ветер до 15-20 метров в секунду.

На востоке, юге Костанайской области ожидаются снег, метель. На западе, севере области туман, а на юге области гололед. На востоке, юге, в центре Кызылординской области также ожидаются туман, гололед. г. Кызылорда: 30 января временами ожидаются туман, гололед.

Ночью на востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидается сильный снег, дождь, туман, гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, на юге, востоке области низовая метель, гололед. На западе области ожидается туман. Ожидается ветер с порывами 15-20 метров в секунду. На севере, западе Актюбинской области сохранится гололед, туман.

В Астане 30 января ожидаются временами снег, низовая метель. В Алматы временами ожидается гололед, вечером туман.

Ночью на востоке Атырауской области ожидается гололед, а на западе, севере, юге области туман. В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег, на севере, юге, в горных районах области гололед, временами туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, прогнозируется ветер 15-20 метров в секунду. На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В области Абай ожидаются снег, метель, днем на юге, востоке сильный снег, ожидаются порывы 23 метра в секунду.

Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, снег, гололед. В Шымкенте 30 января днем ожидаются дождь, снег, гололед.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег, метель, днем на юге, востоке, в центре области снег, на западе, севере небольшой снег, метель.

В области Ұлытау ночью ожидаются дождь, снег, низовая метель, гололед. На севере области ожидается туман.

В Карагандинской области ночью ожидаются снег, низовая метель, днем осадки виде дождя и снега. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что акимат Астаны обратился к жителям с предупреждением из-за погоды.

До этого синоптики сообщили, что ближайшие дни в Казахстане погоду будет формировать северо-западный циклон - ожидаются сильные осадки и похолодание до 28 градусов мороза.

О том, как вести себя при сильной метели, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216354-gololed-dozhd-sneg-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-pochti-po-vsemu-kazahstanu/