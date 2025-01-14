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Интерн из Астаны спас жизнь пассажира в самолете

Опубликовано:

Динмухаммед Бектурган
Динмухаммед Бектурган. Кадр из видео: instagram.com/doctorbekturganov

Интерн Динмухаммед Бектурган во время полета на самолете авиакомпании Qazaq Air спас жизнь пассажиру рейса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Медицинского университета Астана.

В Instagram-аккаунте медицинского университета Астана опубликовали информацию о том, что интерн учебного заведения спас пассажира на борту самолета.

"Во время рейса Qazaq Air Кызылорда - Астана пассажир потерял сознание, у него остановились сердце и дыхание.

Интерн 791 группы Бектұрған Дінмұхаммед Нұрболатұлы оказал первую медицинскую помощь, провел сердечно-легочную реанимацию и спас жизнь пассажира до посадки самолета. Гордимся профессионализмом и самоотверженностью наших студентов!" - сказано в сообщении.

В опубликованном видео сам интерн рассказал, что учится на 7 курсе университета. Он вспомнил, что сначала услышал вопрос бортпроводника о том, есть ли среди пассажиров медицинский работник.

"Я осмотрелся вокруг, но никто не откликнулся. Тогда я решил помочь. Помощь понадобилась мужчине, которому, на вид, было около 50 лет. У него были жалобы на сдавленность в грудной клетке, боль отдавала в левую сторону.

Я сразу попросил у бортпроводника тонометр и измерил давление - оно (давление - прим. ред.) было пониженным. Через минуту мужчина потерял сознание, его дыхание остановилось", - рассказал интерн.

По его словам, в данной ситуации ему помогли полученные на 5 курсе знания. Интерн уложил пациента и провел сердечно-легочную реанимацию, после чего пассажир пришел в себя. По словам Динмухаммеда, он находился рядом с пассажиром до высадки, где его передали медикам скорой помощи.

В конце прошлого года мы писали об экстренном случае, который произошел в самолете узбекских авиалиний - во время выполнения рейса Ташкент - Астана одной из пассажирок потребовалась помощь. Ее спас врач из Павлодара.

В октябре 2024 года заведующий отделением хирургии в горбольнице №7 Алматы, профессор Муса Сахипов помог пассажиру, которому стало плохо во время полета№

Кроме того, в сентябре прошлого года военный врач помог казахстанке, когда ей стало плохо в самолете рейсом Анталья - Алматы. Об этом стало известно из благодарственного письма женщины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211446-intern-iz-astany-spas-zhizn-passazhira-v-samolete/

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