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Эзотерика

Военный врач помог казахстанке в самолете, возвращавшемся из Антальи в Алматы

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Пассажирка в самолете
Самолет. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

Военный врач помог казахстанке, когда ей стало плохо в самолете рейсом Анталья - Алматы. Об этом стало известно из благодарственного письма женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как отмечается на официальном сайте Министерства обороны РК, сам врач не счел нужным кому-то рассказывать о произошедшем, и командование узнало о случае только из обращения на блог начальника Военного института Сухопутных войск генерал-майора Бауыржана Ибатулина.

Автор письма, Чолпан И., выразила искреннюю признательность начальнику медицинской службы вуза подполковнику Ахмаджану Туленову. В ночь на 9 сентября врач А. Туленов оказал ей экстренную медицинскую помощь на борту самолета, следовавшего из турецкой Антальи в Алматы.

Из ее рассказа следует, что во время полета ей стало плохо. Женщина нажала на кнопку вызова стюардесс и потеряла сознание.

"Меня положили в проход самолета. Первое, что я почувствовала, приходя в сознание, это заботливые руки человека. Он зафиксировал мою голову и нажимал на точку под носом. Затем задавал мне вопросы, спрашивая о самочувствии. В этот момент я поняла, что опасность миновала. Возникло чувство защищенности и спокойствия", – поделилась воспоминаниями Чолпан.

К процессу подключилась также кардиолог, летевшая этим же рейсом. Врачи привели женщину в чувство, замерили давление и дали необходимые препараты.

В своем обращении Чолпан И. отметила профессиональные и своевременные действия специалистов, которые помогли ей прийти в себя и благополучно долететь домой.

"Женщина была без сознания. У нее был судорожный синдром, холодный пот, бледные кожные покровы. С помощью другого пассажира мы уложили ее так, чтобы придать приток крови к головному мозгу и открыть дыхательные пути. Правильное положение тела и надавливание на точку под носом, где находится нервный пучок, приводящий человека в чувство при таких состояниях, позволил вернуть ей сознание", – уточнил военный врач. 

Ахмаджан Туленов
Ахмаджан Туленов. Фото: Министерство обороны РК

Ахмаджан Туленов – хирург общей практики. Он окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, работал в центральной районной больнице заведующим приемного отделения. Проходил службу в Шымкентском, Гвардейском гарнизонах Вооруженных сил, был задействован как специалист на учениях, поэтому хорошо знает, как необходимо действовать в таких случаях. Свой поступок он не считает неординарным, поскольку говорит, что просто выполнил свой врачебный и человеческий долг.

Руководство военного института ходатайствовало перед вышестоящим командованием о награждении военнослужащего, сообщается в публикации.

Напомним, в феврале этого года у ребенка остановилось сердце на борту самолета "Алматы – Уральск". На борту оказался врач Областной детской многопрофильной больницы - он также летел этим рейсом. Медик провел оценку состояния ребенка и реанимировал его.

Отметим, похожий случай произошел летом 2023 года - во время перелета из Астаны в Актау на борту самолета FlyArystan стало плохо одной из пассажирок. Жизнь женщине спас летевший тем же рейсом врач.

А в этом августе в аэропорту Астаны экстренно посадили самолет, который следовал из Токио в Цюрих, - у одного из пассажиров случился инсульт. Полицейские в аэропорту столицы Казахстана оказали первую медицинскую помощь пассажиру и оперативно сообщили в посольство Японии. После этого гражданин был экстренно госпитализирован в больницу. Позже стало известно, что после улучшения состояния он благополучно вернулся на родину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2165928-voennyy-vrach-pomog-kazahstanke-v-samolete-vozvrashchavshemsya-iz-antali-v-almaty/

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