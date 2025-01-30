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Эзотерика

94-летняя бабушка потерялась в Актобе и плакала на улице

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94-летняя жительница Актобе
Пенсионерка и волонтер. Фото: diapazon.kz

Жители Актобе замечали на улицах города пожилую женщину, которая уходит из дома и теряется. 94-летней бабушке сейчас помогают волонтеры, передает "Диапазон".

Волонтеры пытаются помочь 94-летней бабушке, которая не может найти дорогу домой.

"За этот год многократно к нам обращались за помощью наши подписчики, что обнаружили пожилую женщину, которая дезориентирована, не знает, где ее дом. Мы через соцсети нашли ее квартиру, несколько раз возвращали. 

Вчера к нам вновь обратились. Так как эта ситуация повторяется, мы начали выяснять, кто эта женщина, обошли соседей. Оказалось, что она часто уходит из дома и теряется. Стоит на улице и плачет... Ее знают уже и полицейские, и жители района. По ее словам, сын ее умер. Соседи ее подкармливают. Ей 94 года", - рассказала волонтер Екатерина Голотина.

Волонтеры нашли родственников женщины, но они отказались брать бабушку под свою опеку. 

Сейчас пенсионерку положили в больницу, так как недавно соседи нашли ее лежащей в подъезде лицом вниз. У нее разбит лоб и мучают головокружения. 

"Она говорит, что пережила войну, видела ужасные вещи. Я ее слушаю и плачу, так как сейчас она в мирное время никому оказалась не нужна. Вот как быть в такой ситуации? Куда обращаться? Ей нельзя оставаться без присмотра, она может потеряться и замерзнуть, упасть, мало ли что может быть!" - говорит Екатерина Голотина.

29 января волонтеры поехали навестить бабушку и передать ей необходимую одежду - халат и тапочки. 

Бабушка пробудет в больнице где-то пять дней. Что делать дальше, волонтеры пока не знают. 

"Ситуация с бабушкой на нашем контроле. С родственниками мы связались, они за ней ухаживать не могут. На данный момент пожилая женщина находится в больнице. Пенсию ей приносили на дом через "Казпочту". Сейчас будем решать вопрос, как ей помочь. У нас есть три интерната. Это первый интернат, его знают как дом для престарелых, есть интернат психоневрологический и психоневрологический интернат для детей до 18 лет. Определение в интернат - это серьезный вопрос, который требует ряда процедур, в том числе согласие самого человека, его родственников, медицинское обследование", - объяснил заместитель руководителя областного управления координации занятости и соцпрограмм Ануарбек Конжар.

Ранее журналисты побывали в доме пожилой актюбинки, в котором нет света, газа и воды. Голодать женщине не давали соседи. Когда о бедствующей женщине узнали волонтеры, они совместными силами погасили коммунальные долги.

Волонтеры и сотрудники полиции также помогли 72-летней женщине оформить удостоверение личности. У нее был только паспорт старого образца, который она получила во времена СССР. Теперь она сможет получать пенсию.

А незрячий пенсионер из Павлодарской области в прошлом году лишился ног. За ним ухаживает сын. Выживает семья на пособия, получение которых под вопросом из-за переоформления инвалидности. Сыну приходится носить 80-летнего больного отца на руках и самостоятельно покупать пеленки и подгузники. Из-за отсутствия воды в доме сложно обеспечить пенсионеру должный уход.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216564-94-letnyaya-babushka-poteryalas-v-aktobe-i-plakala-na-ulice/