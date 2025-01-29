МВД обратилось к казахстанским водителям

В МВД обратились к водителям Казахстана с разъяснениями об ограничениях на трассах Астана - Караганда и Астана - Щучинск при плохой погоде, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал Polisia.kz.

По данным МВД, в январе текущего года были зафиксированы крупные ДТП, в которых пострадали люди.

"Основная причина - несоблюдение безопасной скорости при ограниченной видимости. Поэтому в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья наших граждан, было принято решение ограничить скорость на наиболее загруженных участках дорог.

В частности, установлены знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости в 60 км/ч" по направлениям Астана - Щучинск и Астана - Караганда, которые действуют только в условиях плохой видимости, гололеда или других погодных факторов", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что сразу после оповещения о гололеде, буране, тумане или других погодных условиях, камеры фиксации нарушения будут настроены на указанную скорость.

Информацию об ограничениях в МВД советуют получать в оповещениях о штормовых предупреждениях и ухудшении погодных условий, а также в приложениях для водителей. Отмечается, что при открытии дорог ограничения будут сняты.

"Мы призываем всех строго соблюдать правила дорожного движения и учитывать изменяющиеся погодные условия. Хочу напомнить, что ваша безопасность и безопасность окружающих зависит от вашего внимания и ответственности за рулем.

Не превышайте скорость, будьте внимательны, проявляйте терпение и взаимопонимание на дороге. Вместе мы можем сделать наши дороги более безопасными!" - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Напомним, накануне в акимате Карагандинской области сообщили о вводимых ограничениях на трассе Астана-Караганда при плохой погоде. Отмечалось, что в обычных условиях при хорошей погоде максимальная скорость на трассе остается прежней - 140 км/ч.

Отметим, что 4 декабря вступил в силу закон, согласно которому автовладельцам придется учитывать свою среднюю скорость на прямолинейных участках междугородних трасс. За нарушение правила казахстанцам грозят штрафы: от 5 до 40 МРП и в 2025 году составляют от 19 660 до 157 280 тенге.

Также стало известно, на каких дорогах в Казахстане будут штрафовать за превышение средней скорости.