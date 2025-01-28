Скорость на трассе Караганда - Астана ограничат до 60 км в час

При плохой погоде скорость на трассе Караганда - Астана будут снижать до 60 км в час. Об этом рассказали на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, на автомагистрали Караганда - Астана, как и на других республиканских скоростных дорогах, устанавливают дорожные знаки, которые будут менять допустимую скорость при неблагоприятных погодных условиях.

По новым правилам, при ухудшении видимости или гололеде водители будут обязаны снизить скорость до 60 км/ч.

Как пояснили в департаменте полиции, эта мера направлена на снижение риска дорожно-транспортных происшествий и предотвращение чрезвычайных ситуаций.

"В период неблагоприятных погодных условий на дорогах республиканского значения будет введен особый скоростной режим. Для фиксации нарушений ограничения скорости будут интегрированы камеры контроля скоростного режима и средней скорости", - рассказал заместитель начальника управления административной полиции Елжас Жартыбаев.

В обычных условиях при хорошей погоде максимальная скорость на трассе остается прежней - 140 км/ч.

Что касается средней скорости, то в департаменте полиции пояснили, что высчитываться она будет путем деления пройденного пути на промежуток времени. Превышение этого показателя на прямолинейных участках дороги будет регистрироваться автоматическими системами фиксации. Сейчас они в тестовом режиме установлены на 13 автодорогах республики. Штраф за допустимые нарушения будет варьироваться от 5 до 40 МРП в зависимости от допущенного превышения.

Пока таких нарушений в регионе не было зафиксировано, так как еще не установлено необходимое оборудование.

Также поменялась дифференциация административной ответственности для любителей прокатиться с ветерком.

"Статья 592 КоАП была дополнена пунктами 3-1 и 5. Если ранее максимальная величина превышения скорости фиксировалось от 40 км/ч и выше и за это был единый штраф, то теперь водитель, допустивший превышение скорости в диапазоне 40-60 км/час, заплатит 20 МРП (78 640 тенге). А за превышение более чем на 60 км/час законом предусмотрен штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге). И при повторном превышении на эту же величину штраф вырастет до 60 МРП (235 920 тенге)", - пояснил Елжас Жартыбаев.

Это новшество введено с учетом анализа ДТП, где каждый третий на загородных дорогах погибает из-за превышения скорости.

Напомним, с 4 декабря в Казахстане вступил в силу закон о контроле средней скорости, который направлен на снижение аварийности на трассах.

В ДП Карагандинской области сообщили, что автоматические комплексы будут располагаться в основном на трассах и будут оснащены системами фиксации скорости автомобилей. По словам заместителя начальника управления административной полиции Елжаса Жартыбаева, первые комплексы планируют установить на трассе Караганда - Астана и Караганда - Балхаш в 2025 году.

Также стало известно, на каких дорогах в Казахстане будут штрафовать за превышение средней скорости.