Морозы обещают в двух мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 28 января, в Астане и Алматы ожидаются морозы, а жителям Шымкента обещают плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -8 градусов, ночью температура снизится до -20 градусов. Скорость ветра – 6,3 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.