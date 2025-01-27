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Осадки и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Снег
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий 28 января, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

28 января на севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается временами туман.

Завтра на севере, востоке Западно-Казахстанской области обещают гололед и туман.

Во вторник днем на севере Карагандинской области ожидается небольшой снег, низовая метель. А на западе, севере, востоке области временами туман.

На западе, севере Актюбинской области тоже ожидается туман, днем гололед.

28 января на севере, в центре Кызылординской области синоптики прогнозируют туман.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем по области ожидается снег, на западе, севере, юге области метель. На юге области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, востоке области, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

28 января на севере, юге Атырауской области возможен туман.

Завтра утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются снег, метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

А в Восточно-Казахстанской области усилится ветер юго-восточный, южный ночью и утром на севере, востоке области 15-20 м/с.

28 января на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на горных перевалах области 15-20 м/с.

Завтра на севере Павлодарской области пообещали снег, низовую метель. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

28 января на западе, севере Мангистауской области - туман.

Во вторник днем на западе, севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге области - тоже туман. Ветер юго-западный на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере, юге, в горных районах Жамбылской области пообещали туман. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215593-osadki-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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