Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году

По данным Министерства обороны, размещенных на портале "Открытые НПА", в 2025 году 3000 казахстанцев планируют призвать на воинские сборы, передает NUR.KZ.

На портале для публичного обсуждения размещен приказ Министерства обороны, в котором указано, сколько казахстанцев планируют призвать на воинские сборы в текущем году.

"В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы", - указано в размещенном приказе.

В Минобороны отметили, что основной целью воинских сборов являются повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов.

"Данные воинские сборы проводятся на ежегодной основе с 2007 года, продолжительностью до 30 дней.

На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается средняя заработная плата, а неработающим - минимальная заработная плата за счет государства", - добавили в министерстве.

Приказ будет доступен для обсуждения до 7 февраля текущего года.

Отметим, что в 2024 году на воинские сборы в Казахстане было призвано также 3000 человек. При этом, в 2023 году на сборы призвали в два раза меньше казахстанцев - 1500 человек.

Добавим, что в ноябре прошлого года сообщалось, что новый вид воинской службы - служба в резерве - может появиться в Казахстане уже в 2025 году. Тогда законопроект с соответствующими поправками приняли в первом чтении на пленарном заседании мажилиса.

На прошлой неделе стало известно, что с этого года в Казахстане вводится служба в резерве - мажилис принял во втором чтении законодательные поправки.