Минобороны объявило о призыве военнообязанных на сборы в Казахстане

Здание Министерства обороны. Иллюстративное фото: Минобороны РК

В Казахстане объявлен призыв военнообязанных на воинские сборы, об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны РК.

Как сегодня сообщили в Минобороны, согласно плану, военнообязанные будут призваны на сборы департаментами по делам обороны Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.

По информации министерства, воинские сборы пройдут в войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона. В них примут участие 1 500 человек, в том числе 189 офицеров, 275 сержантов и 1036 солдат.

"Мероприятия организованы в соответствии с пунктом 65 Правил организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, утвержденных постановлением правительства РК от 15.05.2012 года.

Во исполнение этого документа департамент организационно-мобилизационной работы Министерства обороны подготовил приказ руководителя оборонного ведомства от 28 марта текущего года "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году", – говорится в сообщении Минобороны.

Как отметили в ведомстве, основная цель воинских сборов с военнообязанными – обучение и совершенствование практических навыков, поддержание требуемого уровня военной подготовки и готовности военнообязанных к боевому применению.

Призыв военнообязанных на воинские сборы в Казахстане

Согласно информации на сайте egov.kz, военнообязанные в Казахстане призываются на воинские сборы:

В рамках республиканских мероприятий по мобилизационной подготовке, проводимых центральными исполнительными органами, – на основании приказа министра обороны Казахстана.

В рамках мероприятий по мобилизационной подготовке, подготовке территориальной обороны, проводимых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, – на основании постановления акимата области, города республиканского значения, столицы по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034085-minoborony-obyavilo-o-prizyve-voennoobyazannyh-na-sbory-v-kazahstane/