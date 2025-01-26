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Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана сегодня

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Автомобили на дороге зимой
Зимняя дорога. Иллюстративное фото: balticboy / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 26 января. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем составит 0 градусов, а ночью опустится до -17 градусов. Скорость ветра - 2,5 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до -8 градусов, ночью температура снизится до -23 градусов. Скорость ветра – 2,6 м/с.

В Шымкенте сегодня - без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +3 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.

Отметим, что синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 26 января - например, в Алматы ожидается гололед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215172-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана сегодня

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