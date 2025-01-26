Сильный ветер, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
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Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на понедельник, 27 января, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
27 января на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15- 20 м/с.
Завтра в области Жетісу усилится ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 18-23 м/с.
Ночью и утром в центре Мангистауской области пообещали туман.
27 января на западе, юге Костанайской области тоже ожидается туман.
Еще ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области - туман.
В понедельник в области Абай ожидается сильный ветер юго-восточный - в центре области до 15-20 м/с.
А на западе, севере области Ұлытау обещают туман.
27 января на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается туман.
Завтра на севере, западе, юге Атырауской области тоже ожидается туман.
Еще туман пообещали на западе, севере Актюбинской области.
27 января на севере, юге, в горных районах Алматинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.
Гололед прогнозируют и в Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215254-silnyy-veter-tuman-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/