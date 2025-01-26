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Сильный ветер, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Туман на дороге
Туман. Иллюстративное фото: EyeEm Mobile GmbH/Getty Images

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на понедельник, 27 января, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

27 января на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15- 20 м/с.

Завтра в области Жетісу усилится ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 18-23 м/с.

Ночью и утром в центре Мангистауской области пообещали туман.

27 января на западе, юге Костанайской области тоже ожидается туман.

Еще ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области - туман.

В понедельник в области Абай ожидается сильный ветер юго-восточный - в центре области до 15-20 м/с.

А на западе, севере области Ұлытау обещают туман.

27 января на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Завтра на севере, западе, юге Атырауской области тоже ожидается туман.

Еще туман пообещали на западе, севере Актюбинской области.

27 января на севере, юге, в горных районах Алматинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Гололед прогнозируют и в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215254-silnyy-veter-tuman-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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