Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Алматинцы сдавали елки в зоопарк: реакцию тигров сняли на видео

Опубликовано:

Тигры в зоопарке Алматы
Тигры в зоопарке Алматы. Фото: instagram.com/almatyzoo

В зоопарке Алматы сняли на видео реакцию тигров, которым в вольер поместили елку. Ранее администрация зоопарка обратилась с просьбой приносить елки животным, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте зоопарка Алматы сняли реакцию тигров на появление в вольере елок. Напомним, 13 января жителей мегаполиса попросили сдавать елки в зоопарк.

"Посмотрите, как наши тигры отреагировали на появление в вольере елок, которые алматинцы привозили в зоопарк. Реакция полосатых хищников не заставила себя ждать! Тигры с интересом обнюхивают деревья, играют с ними и даже пробуют на зуб. Такие подарки не только разнообразят их будни, но и дают возможность проявить природное любопытство.

Спасибо всем, кто помогает сделать жизнь наших обитателей интереснее и ярче! Акция закончилась, а эмоции остались!" - обратились к алматинцам представители зоопарка.

Напомним, елки также планировали разместить в вольерах оленей, лосей, зайцев и других животных, чтобы воссоздать природную среду. Как отмечали представители зоопарка, его обителей интересуют новые объекты на своей территории: они играют с ними, пробуют на вкус ветки и кору.

Напомним, в конце 2024 года в Актюбинской области на берегу одного из водоемов нашли молодого фламинго. Местные жители приютили птицу и обратились к специалистам зоопарка Алматы.

Позже в зоопарке рассказали, что забирают фламинго, а всего данных птиц там теперь 19.

Также в декабре 2024 года мы писали, что по многолетней традиции, с наступлением холодов в зоопарк Алматы прилетели на зимовку дикие утки-кряквы. Около трех сотен их собралось на большом пруду.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214989-almatincy-sdavali-elki-v-zoopark-reakciyu-tigrov-snyali-na-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie