Алматинцы сдавали елки в зоопарк: реакцию тигров сняли на видео

В зоопарке Алматы сняли на видео реакцию тигров, которым в вольер поместили елку. Ранее администрация зоопарка обратилась с просьбой приносить елки животным, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте зоопарка Алматы сняли реакцию тигров на появление в вольере елок. Напомним, 13 января жителей мегаполиса попросили сдавать елки в зоопарк.

"Посмотрите, как наши тигры отреагировали на появление в вольере елок, которые алматинцы привозили в зоопарк. Реакция полосатых хищников не заставила себя ждать! Тигры с интересом обнюхивают деревья, играют с ними и даже пробуют на зуб. Такие подарки не только разнообразят их будни, но и дают возможность проявить природное любопытство.

Спасибо всем, кто помогает сделать жизнь наших обитателей интереснее и ярче! Акция закончилась, а эмоции остались!" - обратились к алматинцам представители зоопарка.

Напомним, елки также планировали разместить в вольерах оленей, лосей, зайцев и других животных, чтобы воссоздать природную среду. Как отмечали представители зоопарка, его обителей интересуют новые объекты на своей территории: они играют с ними, пробуют на вкус ветки и кору.

Напомним, в конце 2024 года в Актюбинской области на берегу одного из водоемов нашли молодого фламинго. Местные жители приютили птицу и обратились к специалистам зоопарка Алматы.

Позже в зоопарке рассказали, что забирают фламинго, а всего данных птиц там теперь 19.

Также в декабре 2024 года мы писали, что по многолетней традиции, с наступлением холодов в зоопарк Алматы прилетели на зимовку дикие утки-кряквы. Около трех сотен их собралось на большом пруду.