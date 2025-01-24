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Стало известно, как продвигаются работы по обновлению аэропорта Балхаша (видео)

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Аэропорт Балхаша
Аэропорт Балхаша. Кадр из видео: instagram.com/qaragandy_akimdigi

В Балхаше продолжаются работы по обновлению аэропорта. Завершение проекта с модернизацией аэровокзала и рулежных дорожек запланировано на этот год, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Караганды.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Балхаше активно продолжаются работы по реконструкции аэропорта.

Проект состоит из двух основных этапов:

  • реконструкция рулежных дорожек и перрона;
  • капитальный ремонт здания аэровокзала и строительство объекта для службы специального автотранспорта.

В акимате добавили, что завершение всех строительных работ запланировано на этот год.

"Мы уверены, что этот проект выведет путешествия жителей и гостей города на новый уровень", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что модернизация аэропорта Балхаша позволит увеличить пассажиропоток в три раза. Общая стоимость проекта составит 3,8 млрд тенге.

Помимо этого, глава Минтранспорта рассказал, как будет решаться проблема с нехваткой билетов на Алаколь и Балхаш. Так, в Балхаш будут отправлять субсидированный авиатранспорт из Астаны и Алматы и дополнительные поезда.

В ноябре также стало известно, что на объекте уже обустроены боковые полосы безопасности, установлено современное светосигнальное оборудование. Близится к завершению и строительство резервуаров для антиобледенительной жидкости и стоков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214944-stalo-izvestno-kak-prodvigayutsya-raboty-po-obnovleniyu-aeroporta-balhasha-video/

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