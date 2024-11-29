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Реконструкция аэропорта в Балхаше: что уже сделано

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Реконструкция аэропорта Балхаша
Реконструкция аэропорта Балхаша. Фото: gov.kz

В Балхаше продолжается масштабная реконструкция аэропорта, которая включает в себя капитальный ремонт аэровокзала и модернизацию инфраструктуры, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, сейчас идут внутренние демонтажные работы, прокладка внешних инженерных сетей, а также возведение двух пристроек.

Проект реконструкции состоит из двух этапов. Первый - реконструкция рулежной дорожки и перрона. Второй - капитальный ремонт здания аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта.

Уже обустроены боковые полосы безопасности, установлено современное светосигнальное оборудование. Близится к завершению и строительство резервуаров для антиобледенительной жидкости и стоков. Эти работы должны быть завершены до конца года.

Реконструкцию аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта планируют завершить в 2025 году.

Ожидается, что модернизация инфраструктуры аэропорта создаст новые возможности для развития города и туризма. По планам, пассажиропоток должен вырасти в три раза - с 13 до 40 тысяч человек в год.

Необходимость в масштабном обновлении аэропорта возникла давно: он был построен в 1967 году, последний раз ремонтировали воздушную гавань в 2007-м.

Ранее сообщалось, что модернизация аэропорта Балхаша позволит увеличить пассажиропоток в три раза. Общая стоимость проекта составит 3,8 млрд тенге.

Помимо этого, глава Минтранспорта рассказал, как будет решаться проблема с нехваткой билетов на Алаколь и Балхаш. Так, в Балхаш будут отправлять субсидированный авиатранспорт из Астаны и Алматы и дополнительные поезда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194272-rekonstrukciya-aeroporta-v-balhashe-chto-uzhe-sdelano/

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