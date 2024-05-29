Сезон еще не начался, а билетов на Алаколь и Балхаш уже нет: что говорят в Минтранспорта

В кулуарах мажилиса главу Минтранспорта спросили, когда решится проблема с перекупщиками билетов по направлению в Алаколь и Балхаш, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что турсезон еще не начался, а билетов в системе уже нет.

"По Алаколю будут дополнительно запущены поезда - 12 поездов, 3 "Тальго", которые оснащены кондиционерами. По Балхашу: у нас будет с Астаны и с Алматы удешевленный авиатранспорт. Он будет субсидирован.

На дополнительные поезда продажа еще не начата, поскольку это может привести к нецелевому использованию", - заявил министр Марат Карабаев.

Он добавил, что также идет дополнительный закуп пассажирских выгонов.

"Если в прошлом году мы закупили всего 118 вагонов, то в этом будет закуплено 140 единиц. В следующем году планируем закупить 260 единиц. В Алаколь и Балхаш дополнительно поезда запустятся, продажа билетов начнется скоро", - добавил министр.

Отметим, недавно глава Минтуризма и спорта Ермек Маржикпаев на заседании кабмина сегодня рассказал о планах внедрить новую систему для обеспечения безопасности туристов в Казахстане.

Прорабатывается вопрос по внедрению системы безопасности "SOS-кнопка для туриста", которая будет работать в зонах без покрытия интернетом, добавил министр. По его словам, эти кнопки будут работать посредством спутниковой связи.

Он отметил, что много несчастных случаев происходит не только в горной местности: на курортах, в отдаленных лесных массивах.