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Аэропорт Балхаша отремонтируют впервые за 17 лет

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Ремонт аэропорта Балхаш
Ремонт аэропорта. Фото: ААК

Модернизация аэропорта Балхаша позволит увеличить пассажиропоток в три раза. Общая стоимость проекта составит 3,8 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Авиационную администрацию Казахстана.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в аэропорту города Балхаша проводится реконструкция рулежной дорожки и перрона.

Генеральный подрядчик ТОО "Казахдорстрой" провел мобилизацию ресурсов, задействовал значительное количество спецтехники, инженерно-технического персонала и приступил к строительно-монтажным работам.

На данный момент завершается фрезерование асфальтобетонных покрытий (98%), проводится разбор основания рулежной дорожки (40%) и подготовка земляного полотна. Согласно Плану производства работ, монтаж бетонного покрытия предусмотрен 15 июня текущего года.

В последующем запланирован капитальный ремонт аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта.

"Ожидается, что модернизация инфраструктуры аэропорта позволит создать новые возможности для развития города и туристического региона. Планируется, что пассажиропоток вырастет в три раза - с 13 до 40 тысяч человек в год", - отметили в Авиационной администрации Казахстана.

Аэропорт Балхаша был построен в 1967 году, а последний его ремонт проводился в 2007 году.

Ранее глава Минтранспорта рассказал, как решается проблема с нехваткой билетов на Алаколь и Балхаш. Так, в Балхаш планируется отправлять субсидированный авиатранспорт из Астаны и Алматы и дополнительные поезда.

Озеро Балхаш - природный феномен Казахстана, который притягивает отдыхающих. Все его загадки до сих пор не разгаданы. История озера и его проблемы остаются предметом изучения ученых и экологов. А для туристов Балхаш является привлекательным маршрутом и местом насыщенного отдыха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111877-aeroport-balhasha-otremontiruyut-vpervye-za-17-let/

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