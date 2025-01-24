Новые профессиональные праздники появились в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты внесли изменения в перечень профессиональных праздников - в него добавлены новые, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

Теперь в Казахстане, согласно документу, появился ряд новых профессиональных праздников:

День органов по финансовому мониторингу - 28 января.

День работников морского и речного транспорта - первое воскресенье июля.

День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики - второе воскресенье сентября.

День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК -

День работников автомобильного транспорта - последнее воскресенье октября.

День работников автодорожной отрасли - последнее воскресенье октября.

День работников сферы бухгалтерского учета и аудита - 10 ноября.

День работников уголовно–исполнительной системы - 13 декабря.

Отмечается, что приказ будет введен в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В декабре в Сети появился проект приказа Министерства труда и социальной защиты, которым планируется утвердить 8 новых профессиональных праздников.

Отмечалось, что планируется также исключить из перечня профессиональных праздников День печати, отмечаемый 2 февраля, и День радио, отмечаемый 1 октября.

Напомним, в июне 2024 года министерство труда и соцзащиты населения утвердило обновленный список профессиональных праздников в Казахстане. Теперь в нем значатся 63 праздничные даты - ранее их было 55.

В октябре 2023 года в Казахстане появились два новых профессиональных праздника - День работников гражданской авиации и День бурильщика. Также в том году впервые была утверждена дата празднования Дня учителя в Казахстане.

Добавим, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.