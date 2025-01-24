Новые профессиональные праздники появились в Казахстане
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В Министерстве труда и социальной защиты внесли изменения в перечень профессиональных праздников - в него добавлены новые, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".
Теперь в Казахстане, согласно документу, появился ряд новых профессиональных праздников:
- День органов по финансовому мониторингу - 28 января.
- День работников морского и речного транспорта - первое воскресенье июля.
- День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики - второе воскресенье сентября.
- День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК -
- День работников автомобильного транспорта - последнее воскресенье октября.
- День работников автодорожной отрасли - последнее воскресенье октября.
- День работников сферы бухгалтерского учета и аудита - 10 ноября.
- День работников уголовно–исполнительной системы - 13 декабря.
Отмечается, что приказ будет введен в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
В декабре в Сети появился проект приказа Министерства труда и социальной защиты, которым планируется утвердить 8 новых профессиональных праздников.
Отмечалось, что планируется также исключить из перечня профессиональных праздников День печати, отмечаемый 2 февраля, и День радио, отмечаемый 1 октября.
Напомним, в июне 2024 года министерство труда и соцзащиты населения утвердило обновленный список профессиональных праздников в Казахстане. Теперь в нем значатся 63 праздничные даты - ранее их было 55.
В октябре 2023 года в Казахстане появились два новых профессиональных праздника - День работников гражданской авиации и День бурильщика. Также в том году впервые была утверждена дата празднования Дня учителя в Казахстане.
Добавим, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.
Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.
Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.
При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214789-novye-professionalnye-prazdniki-poyavilis-v-kazahstane/