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30 лет независимости Казахстана

Стало известно, когда будут отмечать день учителя в Казахстане

Опубликовано:

Учитель возле доски
Учитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Дата празднования Дня учителя в Казахстане впервые утверждена в этом году. Соответствующее постановление было принято правительством РК, передает пресс-служба Министерства просвещения.

Как говорится в сообщении пресс-службы, празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей.

"Этот праздник объединяет представителей самой благородной, ответственной и важнейшей профессии", — сообщают в пресс-службе Минпросвещения.

В этот день в Астане пройдет Республиканский съезд педагогов. В нем примут участие около 700 учителей со всех регионов страны. Педагоги смогут поделиться опытом друг с другом.

"На сегодня в сфере в сфере образования Казахстана трудится около 500 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования", — сообщили в ведомстве.

В Минпросвещения уточняют, что за четыре года зарплата педагогов повысилась в два раза. Около 220 тысяч учителей получают надбавки до 50% за присвоенную категорию.

Педагоги технического и профессионального образования, привлеченные с производства, получают доплату к зарплате до 35%. С сентября заработная плата 97 тысяч воспитателей выросла еще на 30%.

В феврале 2023 года в Казахстане предложили изменить дату празднования Дня учителя. Министерство просвещения выступило с предложением об определении конкретной даты.

Ранее День учителя в Казахстане отмечался в первое воскресенье октября. Празднование Дня учителя это дань уважения и благодарности всем педагогам. В нашей стране этот день считается профессиональным праздником и входит в список праздничных дат.

В марте 2023 года правительство утвердило новую дату празднования Дня учителя в Казахстане. Теперь педагоги будут отмечать свой профессиональный праздник 5 октября.

Именно в этот день также празднуют Всемирный день учителя. 5 октября 1966 года на специальной межправительственной конференции рассматривали вопрос о положении педагога в обществе и приняли документ о социальном статусе работников сферы образования. Впервые более сотни стран отметили международный праздник в 1994 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038035-stalo-izvestno-kogda-budut-otmechat-den-uchitelya-v-kazahstane/

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