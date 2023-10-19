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Еще два профессиональных праздника появятся в Казахстане

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Нефтяная вышка работает посреди поля
Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

В Казахстане появятся два новых профессиональных праздника – День работников гражданской авиации и День бурильщика, передает NUR.KZ со ссылкой на проект приказа, опубликованный на портале "Открытые НПА".

В Минтруда внесли изменения в приказ от 29 июня 2023 года № 258 "Об утверждении перечня профессиональных праздников". А именно добавили два новых профессиональных праздника.

"День работников гражданской авиации Республики Казахстан – 1 февраля;

День бурильщика – третье суббота ноября", – говорится в проекте приказа.

В ведомстве отметили, что в структуре гражданской авиации РК работает свыше трех тысяч человек.

Также по информации Минтруда, 1 февраля 1991 года в аэропорту города Алматы приказом командира Алматинского авиационного отряда Казахской ССР впервые в стране образована Служба авиационной безопасности (САБ).

"На сегодняшний день работники службы авиационной безопасности не имеют возможности праздновать свой профессиональный праздник и тем самым ощущать принадлежность к единой авиационной отрасли профессионального сообщества, ввиду отсутствия такого праздника. (…)

Образование дня чествования ветеранов и действующих сотрудников Служб авиационной безопасности придаст импульс развитию профессионального, корпоративного и командного духа, а также устойчивого социального уровня сотрудников

В этой связи в структуру перечня праздничных дат в Республике Казахстан включается новая праздничная дата, День сотрудников службы авиационной безопасности – 1 февраля, который хронологически отмечается раньше Дня вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля", – добавили в ведомстве.

Касательно второго праздника в Минтруда сообщили, что профессия буровика сегодня охватывает тысячи людей в нефтегазовом, горнодобывающем, урановом и других секторах добычи Казахстана.

Как отметили в ведомстве, для открытия любого месторождения и добычи полезных ископаемых, в первую очередь, необходимы разведка и эксплуатационное бурение. Работа буровиков отличается сложностью работ на новых участках – в полевых, подземных и надводных условиях производства во вредных и опасных условиях.

"Поэтому уместно отдать дань уважения труду как геологов и нефтяников, так и буровиков, отметить День бурильщик в перечне профессиональных праздников Казахстана и ввести новую традицию чествования работников такой сложной профессии.

В связи с этим в третью субботу ноября предлагается установить профессиональный праздник – День бурильщика", – сообщили в министерстве.

Публичное обсуждение проекта продлится до 2 ноября.

Напомним, ранее мы писали, что День гражданской авиации появится в Казахстане, его планируют отмечать 1 февраля.

Также в этом году впервые была утверждена дата празднования Дня учителя в Казахстане. Теперь педагоги будут отмечать свой профессиональный праздник 5 октября.

Еще в Казахстане может появиться Национальный день печати. Отмечать его планируют 2 февраля каждого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041652-esche-dva-professionalnyh-prazdnika-poyavyatsya-v-kazahstane/

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