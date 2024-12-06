Новые праздники появятся в Казахстане с 2025 года

Сегодня, 6 декабря, в Сети появился проект приказа Минтруда, которым планируется утвердить 8 новых профессиональных праздников, передает NUR.KZ.

Проект приказа Минтруда появился на правительственном сайте "Открытые НПА". Им предполагается внесение изменений в перечень профессиональных праздников.

Так, планируется дополнить перечень такими новыми праздниками:

День органов по финансовому мониторингу – 28 января;

День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;

День железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;

День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;

День работников технического и профессионального, послесреднего образования – 2 октября;

День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;

День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;

День уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.

Кроме того, проектом планируется исключить из перечня профессиональных праздников День печати, отмечаемый 2 февраля, и День радио, отмечаемый 1 октября.

По этому поводу в пояснительной записке к проекту указано, что эти праздники приурочены к исторически значимым датам, в связи с чем их решено исключить из перечня профессиональных и закрепить в перечне праздничных дат, утвержденном Постановлением правительства от 31 октября 2017 года № 689.

Перенос Национального дня печати и Дня радио в перечень праздничных дат инициирован уполномоченным государственным органом соответствующей отрасли - Министерством культуры и информации Республики Казахстан.

На сегодняшний день Министерством культуры и информации проводятся соответствующая работа по утверждению Постановлением правительства Национального дня печати и Дня радио, отмечается в пояснительной записке.

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 23 декабря.

Напомним, в июне этого года министерство труда и соцзащиты населения утвердило обновленный список профессиональных праздников в Казахстане. Теперь в нем значатся 63 праздничные даты – ранее их было 55.

В октябре прошлого года в Казахстане появились два новых профессиональных праздника – День работников гражданской авиации и День бурильщика. Также в том году впервые была утверждена дата празднования Дня учителя в Казахстане.

Добавим, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники — праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Профессиональные и иные праздники — праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.