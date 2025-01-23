Объявления о продаже грантов в Казнете прокомментировали в Миннауки

Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки в кулуарах сената опроверг продажу грантов в Интернете, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты заявили, что в Сети распространяются объявления о продаже грантов. Они поинтересовались, насколько это законно.

"Если есть конкретный факт, мы готовы проверить. А то, что в Интернет-пространстве есть различные объявления, вы знаете, большинство из них могут быть фейковыми, и это требует тщательной проверки", - отметил Дархан Ахмед-Заки.

По его словам, гранты распределяются строго после результатов сдачи ЕНТ.

"Сейчас первый этап ЕНТ начался, пробный ЕНТ будет весной, и окончательный в июне месяце. Заседание комиссии по распределению грантов по итогам полученных баллов будет в августе. Поэтому никакой преждевременной информации по этому поводу не было", - указал вице-министр.

Добавим, также вице-министр науки рассказал о новых правилах присуждения стипендии "Болашак", которую возвращают для бакалавриата, и прокомментировал скандал с распределением грантов на фоне паводков.

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