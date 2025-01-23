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Объявления о продаже грантов в Казнете прокомментировали в Миннауки

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Студенты выполняют тестовые задания
Студенты выполняют тестовые задания. Иллюстративное фото: Freepik

Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки в кулуарах сената опроверг продажу грантов в Интернете, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты заявили, что в Сети распространяются объявления о продаже грантов. Они поинтересовались, насколько это законно.

"Если есть конкретный факт, мы готовы проверить. А то, что в Интернет-пространстве есть различные объявления, вы знаете, большинство из них могут быть фейковыми, и это требует тщательной проверки", - отметил Дархан Ахмед-Заки.

По его словам, гранты распределяются строго после результатов сдачи ЕНТ.

"Сейчас первый этап ЕНТ начался, пробный ЕНТ будет весной, и окончательный в июне месяце. Заседание комиссии по распределению грантов по итогам полученных баллов будет в августе. Поэтому никакой преждевременной информации по этому поводу не было", - указал вице-министр.

Добавим, также вице-министр науки рассказал о новых правилах присуждения стипендии "Болашак", которую возвращают для бакалавриата, и прокомментировал скандал с распределением грантов на фоне паводков.

Напомним, казахстанские абитуриенты могут получить грант на обучение в вузе. Он дает право на финансовую помощь в получении высшего образования. Мы писали о том, как получить грант в 2025 году: об условиях и сроках грантового конкурса читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214476-prodazha-grantov-v-seti-v-minnauke-obyavleniya-nazvali-feykom/

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