Почему стипендию "Болашак" для бакалавров будут давать только победителям олимпиад

В кулуарах сената вице-министр науки рассказал о новых правилах присуждения стипендии "Болашак", которую возвращают для бакалавриата, передает корреспондент NUR.KZ.

Гранты "Болашак" будут доступны не только для магистрантов, но и для бакалавриата в Казахстане - однако среди бакалавров его получить смогут только победители олимпиад.

Депутат сената Жанболат Жоргенбаев отметил, что одобренным сегодня законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества" вводится норма, которая предоставляет возможность выпускникам школ, ставшим победителями международных олимпиад и научных конкурсов в рамках программы "Болашак" обучаться на уровне бакалавриата в лучших вузах мира.

Целью этой нормы, по его словам, является поддержка талантливой молодежи и развитие человеческого капитала страны.

В поддержку этой нормы выступил и спикер платы Маулен Ашимбаев.

"Программа "Болашак" уже несколько лет реализуется. В начале можно было поступать и в бакалавриат и магистратуру. Потом мы исключили бакалавриат и оставили только магистратуру. Сейчас принято решение о возвращении бакалавриата в рамках программы, чтобы поддержать талантливых людей и только детей, которые побеждают на Олимпиадах", - сказал он.

Также стало известно, как будет проходить отбор.

"Присуждение грантов осуществляется комиссией. Первичный отбор претендентов, которые будут претендовать именно на те гранты, которые выделяются в рамках бакалавриата для победителей олимпиад, будет аналогичным. То есть молодые ребята будут прикладывать диплом, что они являются победителем первого, второго или третьего места. Дальше уже это будет рассматриваться национальной независимой комиссией, и все решения будут выносить на республиканскую комиссию, где уже будет окончательное присуждение.

Необходимо отметить, почему все-таки именно такой критерий (победа на олимпиаде - прим.авт.) был выделен для участия в программе "Болашак" бакалавриата. Как вы знаете, талантливая молодежь, участвуя в олимпиадах, показывает очень хорошие достижения. И большинство талантливой молодежи остается за рубежом. И мы хотим именно предложить уникальную возможность, чтобы они проучились в ведущих университетах и ощущали поддержку государства. Дальше, обратно возвращаясь, вовлекались в социальную жизнь, выбирали себе научный профиль, либо любую другую специальность.

Я сам лично знаю нескольких представителей, которые когда-то выигрывали олимпиады. Они сейчас успешно работают в наших вузах и национальных компаниях. Основная мотивация для данной категории лиц - это патриотизм", - заявил вице-министр Дархан Ахмед-Заки.

Он добавил, что норма заработает в 2025-м году, список специальностей для гранта "Болашак" определят с помощью республиканской комиссии.

Летом о возврате бакалавриата в программу "Болашак", говорил глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек. Он обещал, что данный вопрос будут активно решать с членами парламента.

А уже в ноябре прошлого года Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал об изменениях, которые внесут в программу "Болашак" - по ней можно будет обучиться на бакалавра.