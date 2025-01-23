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Полный грузовик дров получила жительница Карагандинской области

Опубликовано:

Помощь
Помощь. Фото: polisia.kz

Осужденные учреждения средней безопасности в Карагандинской области обеспечили дровами вдову с детьми в поселке Карабас. Это стало возможным благодаря социальной программе учреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники учреждения №35 средней безопасности совместно с цехом по изготовлению деревянных поддонов оказали помощь вдове, многодетной матери из поселка Карабас.

Семья, живущая в собственном доме и использующая печное отопление, получила полный "ЗиЛ" дров, которых хватит на весь зимний период. Этот жест заботы особенно ценен в суровых зимних условиях, когда отопление дома становится одной из главных потребностей.

В учреждении отметили, что инициатива помощи была реализована в рамках социальной программы, направленной на поддержку нуждающихся семей. Для многодетной матери эта помощь стала настоящим спасением, позволив сосредоточиться на заботе о детях, не беспокоясь о тепле в доме.

Особый вклад в реализацию проекта внесли трудоустроенные осужденные - 25 человек, работающие в цехе по изготовлению деревянных поддонов. В учреждении подчеркнули, что их участие демонстрирует возможность приносить пользу обществу даже в условиях исправления.

Семья выразила искреннюю благодарность за помощь.

"Теперь наши зимние дни будут намного теплее", - отметила многодетная мать.

Ранее сообщалось, что в учреждении № 35 в Карагандинской области для осужденных организовали киносеанс. Фильм "Пейіш" вызвал эмоциональный отклик и помог осознать важность семьи.

Также стало известно, что в живописных местах района Теренколь Павлодарской области прошел уникальный турнир по рыбалке, организованный для осужденных службой пробации.

Кроме того, в Карагандинской области состоялся конкурс на звание лучшего начальника отряда среди сотрудников УИС, целью которого было повышение имиджа и качества работы с осужденными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214419-polnyy-gruzovik-drov-poluchila-zhitelnica-karagandinskoy-oblasti/

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