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Лучшего начальника отряда УИС выбрали в Карагандинской области

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Победители
Победители. Фото: polisia.kz

В Карагандинской области состоялся конкурс на звание лучшего начальника отряда среди сотрудников УИС, целью которого было повышение имиджа и качества работы с осужденными, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, конкурс был направлен на повышение имиджа, улучшение морально-психологического климата и качество воспитательной работы с осужденными.

Он состоял из трех этапов, каждый из которых проверял профессиональные и личные качества участников. Компетентное жюри, в состав которого вошли представители общественной наблюдательной комиссии, ветераны УИС и начальники отделов ДУИС, оценивало профессионализм, грамотность, скорость в принятии решений, самодисциплину, коммуникабельность и другие необходимые качества.

Победительницей конкурса стала начальник отряда "Учреждение № 33" Анна Крутских, продемонстрировав высокий уровень профессиональных знаний и мастерства в организации воспитательной работы. Второе место заняла Полина Цемох из учреждения № 32, третье место было присвоено Арсену Абильпатта, который работает в учреждении № 36. Победители были награждены дипломами и ценными призами — теперь они будут готовиться к участию в республиканском конкурсе.

"Организация подобного мероприятия способствует созданию здоровой конкуренции среди сотрудников и повышению их вовлеченности в процесс. Кроме того, это укрепляет командный дух и подчеркивает важность ответственного подхода к своим обязанностям, что в конечном итоге положительно влияет на климат в колонии и на реабилитацию осужденных", — отметил начальник отдела ВСПРСО учреждения № 33 Ануар Зейнуллин.

Ранее в Карагандинской области заместители начальника колонии провели практическое занятие для студентов юридического факультета Карагандинского университета. В рамках изучения дисциплин уголовно-правового цикла студенты посетили комнату свиданий с родственниками осужденных, клуб учреждения, где заключенные проводят досуг и участвуют в культурно-массовых мероприятиях, а также столовую, где им представили блюда из меню осужденных, которые они могли попробовать.

Помимо этого, в Караганде на одном из зданий появился мурал в честь Бауыржана Момышулы, созданный осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 36. В МВД отметили, что осужденный систематически проявляет инициативу в воспитательных мероприятиях и в свободное от работы время занимается творчеством.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176905-luchshego-nachalnika-otryada-sredi-sotrudnikov-uis-vybrali-v-karagandinskoy-oblasti/

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