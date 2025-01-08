Осужденные не смогли сдержать слез в Карагандинской области
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В учреждении № 35 в Карагандинской области для осужденных организовали киносеанс. Фильм "Пейіш" вызвал эмоциональный отклик и помог осознать важность семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, кинотерапия играет значительную роль в процессе реабилитации и социальной адаптации осужденных, способствуя формированию моральных ценностей, эмоционального отклика и новых перспектив.
6 января в учреждении № 35 в Карагандинской области с участием сотрудников кинотеатра для осужденных был организован и показан фильм "Пейіш".
Картина, демонстрирующая силу материнской любви и веры, вызвала глубокий отклик у осужденных. Многие вспомнили своих матерей, осознали значимость семейных связей и жизненных ценностей. Для некоторых из них просмотр стал настолько эмоциональным, что они не смогли сдержать слез.
"Фильм передал важное послание: доброта и открытость, независимо от национальной принадлежности, способны объединить людей и помочь преодолеть любые трудности", - отметили в МВД.
Ранее сообщалось, что в колонию в Карагандинской области передали 498 новых книг в рамках программы реабилитации осужденных. Инициатива реализована при поддержке режиссера Рината Балгабаева.
Также стало известно, что в живописных местах района Теренколь Павлодарской области прошел уникальный турнир по рыбалке, организованный для осужденных службой пробации.
Кроме того, в Карагандинской области состоялся конкурс на звание лучшего начальника отряда среди сотрудников УИС, целью которого было повышение имиджа и качества работы с осужденными.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209419-osuzhdennye-ne-smogli-sderzhat-slez-v-karagandinskoy-oblasti/