Осужденных вывезли на рыбалку в живописное место в Павлодарской области

В живописных местах района Теренколь Павлодарской области прошел уникальный турнир по рыбалке, организованный для осужденных службой пробации, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, мероприятие собрало участников, предоставив им шанс не только проявить свои навыки, но и отвлечься от повседневных забот.

Турнир стал не просто соревнованием, но и возможностью для осужденных пообщаться друг с другом, завести новые знакомства и почувствовать связь с природой.

Участники продемонстрировали свои таланты в ловле рыбы, а также соревновались в креативности при подготовке улова.

Турнир по рыбалке среди осужденных. Фото: polisia.kz

Организаторы турнира подчеркнули важность таких мероприятий для социальной реабилитации.

"Мы верим, что спорт и активный отдых могут сыграть ключевую роль в процессе изменения жизни людей, помогая им ставить новые цели и перспективы", - отметил начальник службы пробации Олжас Калымов.

По итогам турнира победители получили памятные призы и сертификаты, а все участники - заряд положительных эмоций и уверенность в том, что они могут изменить свою жизнь к лучшему.

"Такой опыт стал важным шагом к восстановлению и социальной адаптации, доказывая, что даже в сложных обстоятельствах есть место для надежды и вдохновения", - подчеркнули в МВД.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области осужденные учреждения №31 КУИС МВД РК прошли обучение изготовлению гипсовых изделий на практикуме. Все осужденные получили сертификаты.

Также в Карагандинской области заместители начальника колонии провели практическое занятие для студентов юридического факультета Карагандинского университета им. Букетова. Студенты увидели условия проживания заключенных и даже попробовали блюда в столовой.