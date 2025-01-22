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Полицейские расчищали снег лопатами на трассах в Карагандинской области (видео)

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Полицейские расчищают снег в Карагандинской области
Трасса. Кадр из видео: instagram.com/policeofkaraganda

В Карагандинской области метель остановила движение более 150 автомобилей. Водители ожидают улучшения погоды, а полиция организует безопасное сопровождение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, с терминала Темиртау началось движение в сторону Астаны. Однако непогода продолжает властвовать на дорогах Карагандинской области, диктуя свои суровые условия.

Вторые сутки у терминала близ Темиртау остаются заблокированными автомобили из-за метели и гололедицы. Видимость местами нулевая, а скользкая дорога делает невозможным движение как легковых автомобилей, так и большегрузов.

На данный момент на терминале собрались около 150 машин, в которых находятся почти 200 человек. Ранее часть водителей и пассажиров удалось убедить вернуться в областной центр.

Сегодня прогноз погоды вселяет надежду, что путники смогут продолжить путь.

"Уважаемые водители! Уже два дня вы стоите на трассе, закрытой из-за непогоды. Я понимаю ваше стремление вернуться домой, но прогнозы нам неподвластны. Благодарю за терпение и понимание.

Для вашей безопасности мы организуем сопровождение колонны до границы Акмолинской области. Убедительно прошу соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость. Доброго пути," - обратился к автовладельцам заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Каиров.

В Шетском районе на южном направлении накануне вечером из-за резкого ухудшения погодных условий остановилась колонна из 142 грузовых, 74 легковых автомобилей и одного автобуса. Всего в транспорте находится чуть больше 400 человек. Полицейские планируют организовать сопровождение колонны до Караганды, обеспечив безопасность участников движения.

Согласно прогнозам "Казгидромета", в ближайшие дни температура в регионе может опуститься до -34 градусов.

Департамент полиции настоятельно призывает жителей воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, чтобы избежать рисков, связанных с экстремальными погодными условиями.

На опубликованном видео видно, как полицейские расчищают снег лопатами, чтобы освободить автолюбителям путь.

Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий были закрыты автодороги Астана - Караганда и Караганда - Балхаш. Полиция работает в усиленном режиме для обеспечения безопасности.

Помимо этого, ограничения движения на нескольких участках автодорог вводили в Акмолинской области из-за ухудшения погодных условий.

Также стало известно, что свыше 400 автомобилей "застряли" в пробке на трассе из Щучинска в Астану.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214141-policeyskie-raschishchali-sneg-lopatami-na-trassah-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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