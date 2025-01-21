"Приманка в виде детских кресел": в МВД прокомментировали рассылку в Казнете

В МВД опровергли рассылаемое в соцсетях сообщение о том, что в Казахстане водителей выманивают из машин с помощью оставленных на обочине детских кресел, сообщает Stopfake.kz.

По данным издания, в Казнете активно распространяется сообщение, что на дорогах действуют мошенники.

"Якобы днем они выманивают водителей из авто с помощью детских кресел на обочине, а ночью бросают яйца в лобовые стекла. После того как жертва выходит из машины, ее грабят, подвергают насилию и оставляют умирать. Предупреждения, хотя и выглядят убедительно, не имеют ничего общего с действительностью.

Это фейк, даже точнее будет сказать, вирусная страшилка. Она проникла в казахстанские соцсети из России, а туда из США. На Западе подобные ничем не подтвержденные сообщения начали распространяться еще в 2009 году", - сказано в публикации.

Отмечается, что в ходе проведенного в США расследования не было найдено ни одного доказательства, подтверждающего эту информацию. Также рассылку опровергли в МВД РК.

"Распространяемая в мессенджерах информация о якобы приманке на дорогах в виде детских кресел с "поддельным младенцем", а также бросании яиц в ветровое стекло автомобиля для его остановки, не соответствует действительности.

МВД напоминает пользователям соцсетей, что распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей влечет ответственность. Рекомендуем доверять только официальным источникам", - сказано в ответе ведомства.

Ранее в Казахстане опровергли сообщения о "теплых подземных тоннелях" под правительственными зданиями Астаны, по которым якобы передвигаются чиновники.

В конце ноября 2024 года в интернете появилось фальшивое интервью с Перизат Кайрат, которая проходит подозреваемой по делу о хищении. В тексте "интервью" мошенники рекламируют несуществующую программу от популярного казахстанского банка, обещая "пассивный доход".

Ранее мы писали, что мошенники в Казахстане прикрываются именами брендов и компаний, предлагая своим потенциальным жертвам деньги, награды, подарки или выгодные предложения.