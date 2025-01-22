"Из кабинетов сюда пересадить": актюбинцев возмутило состояние новой остановки (видео)

Актюбинцы пожаловались на недостроенную остановку. Жители выразили недовольство отсутствием ограждений и внешним видом объекта. Власти ответили гражданам, передает NUR.KZ.

Горожане опубликовали в Instagram-паблике Zello Aktobe видео, на котором показали остановку. Граждане посетовали на отсутствие ограждений и внешний вид объекта.

"Не жарко ли вам там?", "Показуха", "Вот тех из кабинетов в эти остановки пересадить", "Акимат не волнует это, они же там не стоят", - возмущаются комментаторы.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе отреагировал на публикацию, сообщив о продолжающихся работах.

"Уважаемый автор публикации! Работы по установке этой остановки продолжаются. В ближайшее время на задней и боковой сторонах будут установлены специальные ограждения. Просим проявить терпение", - отметили в ведомстве.

Ранее жители Актобе были обеспокоены незавершенными работами на проспекте Жубановых в районе остановки Сатпаева. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал продолжить реализацию проекта.

Также жители города обеспокоены затянувшимся ремонтом дороги в конце улицы Зинченко. Ситуационный центр сообщил, что работы продолжаются по графику и находятся под контролем.

Помимо этого, актюбинцы недовольны незавершенным ремонтом дороги на улице Локомотивная. Отдел жилищно-коммунального хозяйства также пообещал в скором времени продолжить работы.