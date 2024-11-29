Актюбинцы удивлены сроками строительства 20-метрового моста

Жители Актобе обеспокоены затянувшимся ремонтом дороги в конце улицы Зинченко. Ситуационный центр сообщил, что работы продолжаются по графику и находятся под контролем, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe выразили недовольство тем, что строительство небольшого моста длиной 20 метров длится уже третий месяц.

"Когда откроется дорога в конце улицы Зинченко? Третий месяц делают 20-метровый мостик", - пишет один из горожан.

Ситуационный центр Актюбинской области отреагировал на обращение и заверил, что работы ведутся согласно плану.

"Уважаемый автор публикации. Работы продолжаются согласно графику. Вопрос на контроле. Просим проявить терпение", - призвали в организации.

Ранее жители Актобе также выразили недовольство незавершенным ремонтом дороги на улице Локомотивная. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал в скором времени продолжить работы.

Помимо этого, актюбинцы возмутились некачественной укладкой бордюров в районе Заречный-1. По словам граждан, 28 ноября текущего года бордюры укладывали, просто положив цемент с двух сторон на землю без подготовки основания.