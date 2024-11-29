Актюбинцы удивлены сроками строительства 20-метрового моста
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Жители Актобе обеспокоены затянувшимся ремонтом дороги в конце улицы Зинченко. Ситуационный центр сообщил, что работы продолжаются по графику и находятся под контролем, передает NUR.KZ.
Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe выразили недовольство тем, что строительство небольшого моста длиной 20 метров длится уже третий месяц.
"Когда откроется дорога в конце улицы Зинченко? Третий месяц делают 20-метровый мостик", - пишет один из горожан.
Ситуационный центр Актюбинской области отреагировал на обращение и заверил, что работы ведутся согласно плану.
"Уважаемый автор публикации. Работы продолжаются согласно графику. Вопрос на контроле. Просим проявить терпение", - призвали в организации.
Ранее жители Актобе также выразили недовольство незавершенным ремонтом дороги на улице Локомотивная. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал в скором времени продолжить работы.
Помимо этого, актюбинцы возмутились некачественной укладкой бордюров в районе Заречный-1. По словам граждан, 28 ноября текущего года бордюры укладывали, просто положив цемент с двух сторон на землю без подготовки основания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194452-aktyubincy-udivleny-srokami-stroitelstva-20-metrovogo-mosta/