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"Оставили незавершенным, 2 месяца все лежит": актюбинцы недовольны ремонтом улицы

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Улица Локомотивная в Актобе
Улица Локомотивная в Актобе. Фото: instagram.com/zello_aktobe_official

Жители Актобе недовольны незавершенным ремонтом дороги на улице Локомотивная. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал в скором времени продолжить работы, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали фотографии, на которых видно, что ремонт дороги до сих пор не завершен. Горожане выразили свое недовольство состоянием дороги.

"Начали ремонт дороги и оставили незавершенным. Уже 2 месяца все лежит. Улица Локомотивная", - говорится в подписи к фото.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе отреагировал на обращение и сообщил, что проект по ремонту дороги на указанном участке не завершен.

"Работы будут продолжены. Просим проявить терпение и понимание. Спасибо", - пояснили представители ведомства.

Ранее жители Актобе возмутились некачественной укладкой бордюров в районе Заречный-1. По словам граждан, 28 ноября текущего года бордюры укладывали, просто положив цемент с двух сторон на землю без подготовки основания.

Помимо этого, актюбинцы пожаловались на состояние дорог в районе дач возле спецавтобазы. Акимат в свою очередь пообещал предоставить щебень для выравнивания дорог.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194425-ostavili-nezavershennym-2-mesyaca-vse-lezhit-aktyubincy-nedovolny-remontom-ulicy/

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