Парковку закрыли, остановку не достроили: актюбинцы недовольны ремонтом (видео)

Жители Актобе обеспокоены незавершенными работами на проспекте Жубановых в районе остановки Сатпаева. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал продолжить реализацию проекта, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe сообщили, что ранее на этом месте была автобусная остановка, которую закрыли забором. Затем рабочие вырыли ямы и установили бордюры.

"Раньше на этом месте была остановка, КСК закрыли забором, потом работники вырыли ямы, поставили бордюры. Теперь они все повыкапывали, после чего бросили. Парковку закрыли, перед пешеходом сделали автобусную остановку. Может, пересмотрят, ведь можно оставить автобусную остановку", - сказала местная жительница.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе отреагировал на обращение и сообщил, что работы на указанном участке не завершены и будут продолжены.

"Уважаемый автор публикации. Работы на указанном участке не завершены. Реализация проекта будет продолжена. Просим проявить терпение и понимание", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители Актобе обеспокоены затянувшимся ремонтом дороги в конце улицы Зинченко. Ситуационный центр сообщил, что работы продолжаются по графику и находятся под контролем.

Помимо этого, актюбинцы недовольны незавершенным ремонтом дороги на улице Локомотивная. Отдел жилищно-коммунального хозяйства также пообещал в скором времени продолжить работы.

Также граждане возмутились некачественной укладкой бордюров в районе Заречный-1.