Что будет с ценами на овощи в Казахстане, рассказали в Минсельхозе

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в кулуарах мажилиса рассказал, есть ли предпосылки для роста цен на другие овощи в Казахстане, вслед за картофелем, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня нет никаких предпосылок к тому, чтобы прогнозировать рост цен на картофель, и на другие овощи", - заверил Ербол Тасжуреков.

По его словам, рост цен на картофель возник "с учетом такого экспортного ажиотажа и спекулятивных перепродаж".

"На самом деле никаких обоснований для роста цен в целом на овощную группу - картофель, капуста, морковь, лук - нет, поскольку у нас есть стабфонды при акиматах, где сосредоточено порядка 115 млрд тенге, которые направлены на предварительное формирование запасов с учетом потребности регионов", - добавил вице-министр

По его словам, цена на этот овощ постепенно падает, приходит к своей рыночной цене.

"Здесь сработал фрагментарный эффект, именно спекуляция - когда после Нового года ряд овощехранилищ не работал, снизился объем предлагаемых на рынке овощей, пока склады все открылись, перекупщики, спекулянты подняли цену. Где такая цена (460 тенге за кг - прим. ред.)? В связи с ажиотажем мы совместно с акиматом провели мониторинг, отработали - во всех регионах на рынках присутствует картофель со стабфондов - цена варьируется 115-130 тенге за кг", - отметил он.

Такая продукция, подчеркнул вице-министр, реализуется в специальных магазинах - в каждом регионе десятки точек. Их список можно взять в акимате.

Добавим, сегодня о снижении цен на картофель в Казахстане заявили в Минторговли. По данным ведомства, средняя цена на картофель по Казахстану составляет 322 тенге. В ведомстве заверили, что в социальных магазинах - партнерах СПК - во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.

Накануне заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства высказался о ситуации с ценами на картофель, цены на который резко взлетели, и прокомментировал вероятность повышения цены на картофель до 500 тенге.

Также стало известно, что в Казахстане принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

Почему в Казахстане резко подорожал картофель и как будут сдерживать цены на него, можно прочитать здесь.