Еще одна дорога станет платной в Казахстане

Дорога Кызылорда - Аральск станет платной в Казахстане: система взимания платы на данном участке начнет функционировать уже с 26 января, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

"Автодорога, соединяющая города Кызылорда и Аральск, станет платной для автобусов и грузового автотранспорта. Точнее - участок автодороги протяженностью 454 километра, который соответствует нормативным требованиям II технической категории. Система взимания платы на данном участке начнет функционировать уже с 26 января 2025 года", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что на участке Кызылорда-Аральск автодороги республиканского значения "граница РФ (Самара) - Шымкент" уже установлены 6 арок контроля и центр по работе с клиентами.

"Высокоскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения. Также ситуацию на участке можно будет мониторить онлайн, на сайте www.kaztoll.kz в разделе"Онлайн-трансляция".

При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная "открытая" система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки", - добавили в "КазАвтоЖол".

Оплата за проезд будет производиться безналичным способом.

Стоимость проезда в одном направлении составит:

автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: по предоплате - 2840 тенге, по постоплате - 3330 тенге;

автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате - 5750 тенге, по постоплате - 6740 тенге;

автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате - 5750 тенге, по постоплате - 6740 тенге; - 10 100 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т: по предоплате - 11 470 тенге, по постоплате - 13 470 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 14 290 тенге, по постоплате - 16 830 тенге.

А вот владельцы легкового транспорта, как заверили в "КазАвтоЖол", смогут пользоваться дорогой Кызылорда - Аральск бесплатно. Для удобства местных жителей предусмотрены месячные и годовые абонементы.

Собранные средства будут направлять на самофинансирование дороги.

В ноябре сообщалось, что на рассмотрение вынесли проект приказа, который вводит платный проезд по трассе "Шымкент - Кызылорда" на участке 425,5 км.

В августе сообщалось, что платной могут сделать и дорогу республиканского значения Балхаш - Бурылбайтал.

Ранее мы также писали, что в стране рассматривают возможность ввести сразу шесть платных участков автомобильных дорог. При этом, за проезд по ним нужно будет платить только водителям автобусов и грузовиков.

Добавим, что не всем водителям нужно платить за проезд по платным дорогам в Казахстане. О том, кто освобожден от этой обязанности, можно прочитать по данной ссылке.

По информации "КазАвтоЖол", в Казахстане функционирует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км, в том числе: 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км. технической категории, 6 участков 2 и 3 технической категории протяженностью 1060 км. Впервые плату стали взимать в 2013 году - первым стал участок трассы "Астана Щучинск".