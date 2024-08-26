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Еще одну дорогу в Казахстане хотят сделать платной

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Знак "Платная дорога" установлен над светофором
Знак "Платная дорога". Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Дорогу республиканского значения Балхаш - Бурылбайтал планируют сделать платной, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс. Протяженность платного участка составит 91 км.

На сайте Министерства транспорта РК уведомили о начале обсуждений приказа об использовании дороги Балхаш - Бурылбайтал на платной основе. Проект доступен для обсуждения на портале "Открыте НПА" до 9 сентября.

В Минтрансе добавили, что проект позволит использовать транспортно-логистический потенциал страны.

"Деньги, полученные от взимания платы от проезда по этим участкам, будут направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог, организацию движения по ним и приобретение необходимой дорожно-эксплуатационной техники для содержания платных автомобильных дорог", - добавили в Минтрансе.

В приложениях к обсуждению написано, что на дороге оборудованы по 2 полосы в обоих направлениях. Протяженность платного участка составит 91 км. Срок использования участка на платной основе составит 20 лет.

Абонентская плата будет зависеть от типа автотранспортного средства и грузоподъемности. К слову, для легковых автотранспортных средств, зарегистрированных в Казахстане, предусматривается абонемент на один год в размере 3 МРП (11076 тенге) для перемещения по платному участку.

Также в документе указан перечень прилегающих населенных пунктов, не имеющих альтернативного проезда по другой автомобильной дороге. В него вошли села Торангалык, Шубартубек, Гульшат, Тасарал и одна зона отдыха.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют сделать платным участок дороги общего пользования Костанай - Денисовка. Протяженность трассы составит 151 километр.

Также мы писали, что в стране рассматривают возможность ввести сразу шесть платных участков автомобильных дорог. При этом, за проезд по ним нужно будет платить только водителям автобусов и грузовиков.

Напомним, с начала 2024 года проезд по платным дорогам Казахстана исчисляется в МРП. То есть с нового года он подорожал вместе с ростом показателя.

Добавим, что не всем водителям нужно платить за проезд по платным дорогам в Казахстане. О том, кто освобожден от этой обязанности, можно прочитать по данной ссылке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153262-eshche-odnu-dorogu-v-kazahstane-predlozhili-sdelat-platnoy/

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