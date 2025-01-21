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Свыше 1400 человек остались на закрытых дорогах в Акмолинской области

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Грузовик на замерзшей трассе
Фура. Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images

На закрытых дорогах Акмолинской области остались порядка 700 автомашин и свыше 1400 человек, более сотни полицейских обеспечивают безопасность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

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На текущий момент в регионе ограничено движение на 10 участках автодорог: "Астана – Ерейментау- Шидерты", "Астана - Петропавловск", "Екатеринбург - Алматы - территория Аршалынского района", "Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау", "Кокшетау - Атбасар", "Екатеринбург - Алматы", "Костанай – Аулиеколь - Сурган", "Жезказган - Петропавловск", "Щучинск - Зеренда" и "Астана - Коргалжын".

"Чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций и не остаться в снежном плену, департамент полиции Акмолинской области призывает водителей не выезжать в вышеуказанных направлениях и следить за официальными сообщениями о текущей ситуации на дорогах", - призвали в полиции.

В настоящее время на закрытых дорогах остались порядка 700 автомашин и свыше 1400 человек.

Безопасность граждан и транспортных средств полицейские будут обеспечивать круглосуточно, пообещали в ведомстве.

Ранее синоптики отмечали, что в ближайшие дни в Казахстане ожидается, резкое понижение температуры до 35 градусов.

Кроме того, под влиянием северо-западного циклона на большей части страны пройдут осадки: в северных регионах снег, временами сильный снег; на востоке, юге и юго-востоке Казахстана - сильные осадки в виде дождя и снега.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213826-svyshe-1400-chelovek-ostalis-na-zakrytyh-dorogah-v-akmolinskoy-oblasti/

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