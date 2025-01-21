Новые автобусы запустили между Актобе и Алгой

В Актюбинской области обновлен автобусный парк на маршруте Актобе - Алга - Актобе. В ближайшее время количество рейсов и автобусов увеличится, стоимость проезда останется прежней, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, маршрутное сообщение Актобе - Алга - Актобе обновлено. Если ранее на этом маршруте курсировали 6 автобусов "ПАЗ", то сейчас они заменены на 2 транспорта марки Ford Transit и 1 Next Gazelle.

В первой половине 2025 года планируется дополнительно выпустить на рейс 2 современных автобуса марки Yutong для улучшения пассажирских перевозок.

В настоящее время индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, оформляет соответствующий договор с "Фондом развития предпринимательства".

Стоимость проезда останется на уровне 400 тенге. С февраля количество рейсов будет увеличено с 8 до 10 в день.

Кроме того, для создания комфортных условий для пассажиров в городе Алга планируется строительство 4 дополнительных отапливаемых остановочных павильонов.

Ранее сообщалось, что в Актобе 14 новых автобусов направят на 14-й и 26-й маршруты. Они должны были появиться на линии через две недели после регистрации.

Также в городе на маршруте №42 запущены 11 новых автобусов марки Yutong, планируется обновление еще двух маршрутов. Транспорт рассчитан на комфортный проезд 80 человек.

А еще автобусы большой вместимости запустят из Алматы в Карасайский и Талгарский районы Алматинской области.