На какие маршруты выедут новые автобусы в Актобе (видео)

В Актобе 14 новых автобусов направят на 14-й и 26-й маршруты. Они появятся на линии через две недели после регистрации, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, ТОО "Автопарк" получило 14 новых автобусов марки Yutong и направит их на 14-й и 26-й маршруты.

Отмечается, что в конце декабря прошлого года компания уже пополнила свой автопарк 11 автобусами, которые были запущены на 42-м маршруте (в сторону жилого массива Акжар).

Новые автобусы выйдут на линию примерно через две недели после завершения регистрации и установки валидаторов.

"В 2024 году мы обновили парк на 80 автобусов, а в этом году планируем приобрести еще 30. Раньше ощущалась нехватка водителей, но после обновления автопарка ситуация улучшилась, к нам начали поступать заявки от новых кандидатов", - отметил директор ТОО "Автопарк" Акарыс Тилеулесов.

Автобусы Yutong производят в Сарани (Карагандинская область).

Стоимость одного автобуса составляет 64 млн тенге. Комфортный и вместительный общественный транспорт рассчитан на 85 человек, эксплуатируется в суровых климатических условиях, оснащен кондиционером, пандусом, удобными сиденьями и информационным табло.

Ранее сообщалось, что в Актобе на маршруте №42 запущены 11 новых автобусов марки Yutong, планировалось обновление еще двух маршрутов. Транспорт рассчитан на комфортный проезд 80 человек.

Помимо этого, в Актобе на маршрут №46 вышли новые 18-метровые автобусы Golden Dragon, оснащенные кондиционерами и пандусами для маломобильных граждан.