Новые автобусы прибыли в Актобе

В Актобе на маршруте №42 запущены 11 новых автобусов марки Yutong, планируется обновление еще двух маршрутов. Транспорт рассчитан на комфортный проезд 80 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Актобе ТОО "Автопарк" пополнилось еще 11 новыми автобусами, также здесь ожидают дополнительно 14 автобусов.

Аким города Азамат Бекет побывал на базе ТОО "Автопарк" и осмотрел состояние общественного транспорта. Автопарк обслуживает 23 городских маршрута.

С прошлого года автопарк обновляет общественный транспорт. За два года число новых автобусов здесь достигло больше ста. Сегодня доставленные 11 автобусов будут запущены на маршруте № 42.

Ожидается поставка еще 14 автобусов, которые впоследствии будут направлены на маршруты № 14 и № 26, значительно повысив комфорт пассажиров.

Автобусы марки Yutong производят в Сарани Карагандинской области. Стоимость одного автобуса составляет 64 млн тенге.

Комфортный и вместительный общественный транспорт рассчитан на 80 человек, эксплуатируется в суровых климатических условиях, оснащен кондиционером, пандусом, удобными сиденьями и информационным табло.

"В Актобе пассажирские перевозки осуществляются 5 компаниями по 46 маршрутам. Ежедневно более 300 автобусов обслуживают жителей города. ТОО "Автопарк" обещало поставить до конца года 25 новых автобусов марки Yutong.

Сегодня ТОО "Автопарк" получило 11 автобусов. Эти автобусы будут направлены на маршрут № 42. Когда привезут остальные автобусы, обновят маршруты № 14 и № 26.

В марте получили 30 автобусов, 16-го декабря ТОО "Qala Trans" получило 15 сочлененных ("гармошка") автобусов длиной 18 метров. Планируется запустить их на маршруте № 46.

Автобусы, которые сейчас работают на маршруте № 46, будут переведены на маршруты № 6 и № 48. В октябре этого года ТОО "Автопарк" получило 25 автобусов Yutong, которые были запущены на маршрутах № 22 и № 24.

ТОО "РТТ групп" получило 4 автобуса марки Isuzu и 10 автобусов Yutong, обновив маршруты № 29 и № 44.

На следующий год мы также будем требовать от компаний-перевозчиков продолжить обновление автобусных парков. Кроме того, как вы знаете, с 1 апреля введены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте города для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями", - сказал аким города.

Ранее сообщалось, что в Актобе на маршрут №46 выйдут новые 18-метровые автобусы Golden Dragon, оснащенные кондиционерами и пандусами для маломобильных граждан.

Также жители Актобе пожаловались на неудобства, связанные с изменением расписания автобусов маршрута номер 22, которое вызвало трудности в утренние часы пик. Власти ответили гражданам.