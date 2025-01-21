Движение ограничили от Актобе до границы Кызылординской области

На трассе Граница РФ - Актобе - Кызылорда - Алматы закрыто движение для грузового и общественного транспорта из-за ухудшения погоды. Ограничение будет снято вечером, передает NUR.KZ со ссылкой на "ҚазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале организации, 21 января 2025 года в 11:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения на одной их трасс Актюбинской области.

"Вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги Граница РФ - Актобе - Кызылорда - Алматы км 776-1240 (от города Актобе до границы Кызылординской области)", - проинформировали в нацкомпании.

Ориентировочное время открытия дороги - 21 января 2025 года в 22:00.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской области временно ограничат движение для грузового и общественного транспорта.

Еще в связи с ухудшением погодных условий в ряде областей Казахстана жителей просят соблюдать меры безопасности на дорогах и воздержаться от дальних поездок.

Также стало известно, что на автомобильном пункте пропуска "Сырым" наблюдалось скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону России.