Движение ограничили от Актобе до границы Кызылординской области
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На трассе Граница РФ - Актобе - Кызылорда - Алматы закрыто движение для грузового и общественного транспорта из-за ухудшения погоды. Ограничение будет снято вечером, передает NUR.KZ со ссылкой на "ҚазАвтоЖол".
Как сообщается в официальном Telegram-канале организации, 21 января 2025 года в 11:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения на одной их трасс Актюбинской области.
"Вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги Граница РФ - Актобе - Кызылорда - Алматы км 776-1240 (от города Актобе до границы Кызылординской области)", - проинформировали в нацкомпании.
Ориентировочное время открытия дороги - 21 января 2025 года в 22:00.
Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской области временно ограничат движение для грузового и общественного транспорта.
Еще в связи с ухудшением погодных условий в ряде областей Казахстана жителей просят соблюдать меры безопасности на дорогах и воздержаться от дальних поездок.
Также стало известно, что на автомобильном пункте пропуска "Сырым" наблюдалось скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону России.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213613-dvizhenie-ogranichili-ot-aktobe-do-granicy-kyzylordinskoy-oblasti/