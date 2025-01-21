Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Движение ограничили от Актобе до границы Кызылординской области

Опубликовано:

Заснеженная трасса
Заснеженная трасса. Иллюстративное фото: pexels.com

На трассе Граница РФ - Актобе - Кызылорда - Алматы закрыто движение для грузового и общественного транспорта из-за ухудшения погоды. Ограничение будет снято вечером, передает NUR.KZ со ссылкой на "ҚазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале организации, 21 января 2025 года в 11:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения на одной их трасс Актюбинской области.

"Вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги Граница РФ - Актобе - Кызылорда - Алматы км 776-1240 (от города Актобе до границы Кызылординской области)", - проинформировали в нацкомпании.

Ориентировочное время открытия дороги - 21 января 2025 года в 22:00.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской области временно ограничат движение для грузового и общественного транспорта.

Еще в связи с ухудшением погодных условий в ряде областей Казахстана жителей просят соблюдать меры безопасности на дорогах и воздержаться от дальних поездок.

Также стало известно, что на автомобильном пункте пропуска "Сырым" наблюдалось скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону России.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213613-dvizhenie-ogranichili-ot-aktobe-do-granicy-kyzylordinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie