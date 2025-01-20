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Движение ограничат на одной из трасс в Карагандинской области

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Заснеженная трасса
Метель. Иллюстративное фото: mrs/Getty Images

Из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской области временно ограничат движение для грузового и общественного транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на "ҚазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале организации, 20 января 2025 года в 18:30 планируется введение ограничения движения.

"В связи ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги Астана - Караганда - Алматы 1353-1426 км (от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау)", - рассказали в "КазАвтоЖоле".

Ориентировочное открытие дороги - 21 января 2025 года в 06:00 утра.

Ранее водителей из Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской и Мангистауской областей также попросили быть осторожными в связи с плохими погодными условиями.

А в Актюбинской области 27 ноября 2024 года на одной из трасс вводилось временное ограничение движения для грузовых и общественных видов транспорта в связи с ремонтом ж/д переезда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213342-dvizhenie-ogranichat-na-odnoy-iz-trass-v-karagandinskoy-oblasti/

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