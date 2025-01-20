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Задержку рейса Пхукет - Астана объяснили в авиакомпании SCAT

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Самолет авиакомпании SCAT Airlines
Самолет авиакомпании SCAT Airlines. Фото: facebook.com/scat.airlines

В Сети появилась информация, что рейс Пхукет - Астана был задержан на целый день. В авиакомпании объяснили задержку техническими причинами, передает NUR.KZ.

Блогер Сырым Иткулов разместил в своем Telegram-канале пост о ситуации. Он рассказал, что рейс Пхукет - Алматы был задержан на целый день. По его словам, пассажиров сначала держали в аэропорту, потом - в автобусе, и только к 23 часам вечера привезли в отель.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в авиакомпанию SCAT. Нам сообщили, что пассажиры вылетели в Астану.

"Вылет рейса "Пхукет - Астана" был задержан по техническим причинам. Для возвращения пассажиров компанией было задействовано два резервных воздушных судна. На время ожидания прибытия резервных воздушных судов авиакомпания предоставила пассажирам проживание в отелях с обеспечением трехразового горячего питания. Безопасность пассажиров - главный приоритет авиакомпании", - проинформировали в пресс-службе авиакомпании SCAT.

Напомним, также ранее в Air Astana прокомментировали инцидент с самолетом Airbus A321, который летел из Алматы в Анталью и совершил экстренную посадку в Актау. В компании сообщили, что причиной посадки стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака. Рейс был перенесен, пассажирам предоставлено питание и проживание в гостинице.

Также в начале января были задержаны 17 рейсов Air Astana и Fly Arystan из-за непогоды в Алматы.

А в декабре прошлого года депутат мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился задержкой рейса Алматы - Астана и предложил ужесточить наказание за задержки и перенос рейсов в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213421-zaderzhku-reysa-phuket-astana-obyasnili-v-aviakompanii-scat/

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