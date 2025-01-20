Актюбинцы пожаловались на неудобства из-за новой остановки
Опубликовано:
Жители Актобе возмутились новой автобусной остановкой на проспекте Санкибай батыра. Установленный знак не сопровождается заездным карманом, что создает неудобства на дороге. В ЖКХ ответили гражданам, передает NUR.KZ.
Горожане в Instagram-паблике Zello Aktobe рассказали о ситуации с автобусными остановкам.
"На проспекте Санкибай батыра установили знак автобусной остановки, но отсутствует карман для автобусов. Из-за этого автобусы перекрывают дорогу.
При этом в 200 метрах находится такая же автобусная остановка, но там предусмотрен карман для транспорта. Возникает вопрос: зачем тогда нужна эта остановка?" - пишут актюбинцы.
В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе заявили, что остановка была установлена по просьбе местных жителей.
"Остановка установлена по обращению жителей, проживающих в частном секторе в данном районе. Следующая остановка находится в 400 метрах за мостом.
Учитывая, что это четырехполосная дорога, установка остановки без кармана для заезда общественного транспорта правилами разрешена.
Мы учитываем мнение жителей и предпринимаем необходимые меры для организации удобного доступа к общественному транспорту", - отметили в ведомстве.
Ранее жители Актобе выразили недовольство новыми остановками. По их мнению, конструкции не защищают от непогоды. Власти заявили, что павильоны соответствуют современным стандартам.
Также актюбинцы были возмущены поведением водителя автобуса №43, который не остановился на остановке и позволил себе нецензурную лексику в адрес пассажиров.
Еще граждане выразили обеспокоенность стройкой на улице Маресьева возле ресторана "Асыл", которая может быть опасна для граждан. В частности, над остановкой нависал кран.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213103-aktyubincy-pozhalovalis-na-neudobstva-iz-za-novoy-ostanovki/