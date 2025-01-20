Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Актюбинцы пожаловались на неудобства из-за новой остановки

Опубликовано:

Остановка
Остановка. Фото: instagram.com/zello_aktobe_official

Жители Актобе возмутились новой автобусной остановкой на проспекте Санкибай батыра. Установленный знак не сопровождается заездным карманом, что создает неудобства на дороге. В ЖКХ ответили гражданам, передает NUR.KZ.

Горожане в Instagram-паблике Zello Aktobe рассказали о ситуации с автобусными остановкам.

"На проспекте Санкибай батыра установили знак автобусной остановки, но отсутствует карман для автобусов. Из-за этого автобусы перекрывают дорогу.

При этом в 200 метрах находится такая же автобусная остановка, но там предусмотрен карман для транспорта. Возникает вопрос: зачем тогда нужна эта остановка?" - пишут актюбинцы.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе заявили, что остановка была установлена по просьбе местных жителей.

"Остановка установлена по обращению жителей, проживающих в частном секторе в данном районе. Следующая остановка находится в 400 метрах за мостом.

Учитывая, что это четырехполосная дорога, установка остановки без кармана для заезда общественного транспорта правилами разрешена.

Мы учитываем мнение жителей и предпринимаем необходимые меры для организации удобного доступа к общественному транспорту", - отметили в ведомстве.

Ранее жители Актобе выразили недовольство новыми остановками. По их мнению, конструкции не защищают от непогоды. Власти заявили, что павильоны соответствуют современным стандартам.

Также актюбинцы были возмущены поведением водителя автобуса №43, который не остановился на остановке и позволил себе нецензурную лексику в адрес пассажиров.

Еще граждане выразили обеспокоенность стройкой на улице Маресьева возле ресторана "Асыл", которая может быть опасна для граждан. В частности, над остановкой нависал кран.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213103-aktyubincy-pozhalovalis-na-neudobstva-iz-za-novoy-ostanovki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie