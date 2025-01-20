Актюбинцы пожаловались на неудобства из-за новой остановки

Жители Актобе возмутились новой автобусной остановкой на проспекте Санкибай батыра. Установленный знак не сопровождается заездным карманом, что создает неудобства на дороге. В ЖКХ ответили гражданам, передает NUR.KZ.

Горожане в Instagram-паблике Zello Aktobe рассказали о ситуации с автобусными остановкам.

"На проспекте Санкибай батыра установили знак автобусной остановки, но отсутствует карман для автобусов. Из-за этого автобусы перекрывают дорогу.

При этом в 200 метрах находится такая же автобусная остановка, но там предусмотрен карман для транспорта. Возникает вопрос: зачем тогда нужна эта остановка?" - пишут актюбинцы.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе заявили, что остановка была установлена по просьбе местных жителей.

"Остановка установлена по обращению жителей, проживающих в частном секторе в данном районе. Следующая остановка находится в 400 метрах за мостом.

Учитывая, что это четырехполосная дорога, установка остановки без кармана для заезда общественного транспорта правилами разрешена.

Мы учитываем мнение жителей и предпринимаем необходимые меры для организации удобного доступа к общественному транспорту", - отметили в ведомстве.

Ранее жители Актобе выразили недовольство новыми остановками. По их мнению, конструкции не защищают от непогоды. Власти заявили, что павильоны соответствуют современным стандартам.

Также актюбинцы были возмущены поведением водителя автобуса №43, который не остановился на остановке и позволил себе нецензурную лексику в адрес пассажиров.

Еще граждане выразили обеспокоенность стройкой на улице Маресьева возле ресторана "Асыл", которая может быть опасна для граждан. В частности, над остановкой нависал кран.