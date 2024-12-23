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"До тех пор, пока не случится что-то": кран навис над остановкой в Актобе

Опубликовано:

Кран возле остановким
Кран возле остановки. Фото: instagram.com/zello_aktobe_official

Жители Актобе выразили обеспокоенность стройкой на улице Маресьева возле ресторана "Асыл", которая может быть опасна для граждан. В частности, над остановкой нависает кран, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Zello Aktobe горожане рассказали о строительных работах, которые, по их мнению, угрожают безопасности граждан. Над остановкой нависает строительный кран с огромной стрелой и крюком, а тяжелая техника размещена вплотную к остановке.

"По Маресьева возле ресторана "Асыл" идет стройка, над остановкой нависает кран с огромной стрелой и крюком - не знаю, как он называется.

Тяжелая техника стоит вплотную к остановке, это до тех пор пока не случится что-то? Почему за этим не следят и не сделают замечание подрядчику?" - задаются вопросом местные жители.

На обращение граждан отреагировал ситуационный центр Актюбинской области.

"Сообщаем, что данные работы осуществляются частной строительной организацией. В случае возникновения экстренных ситуаций, угрозы безопасности или нарушений общественного порядка рекомендуем немедленно обращаться в правоохранительные органы по телефону 102", - порекомендовали в организации.

Ранее сообщалось, что жители Актобе пожаловались на оставленный котлован на перекрестке улиц Жанкожа батыра и Некрасова, автомобилисты вынуждены выезжать на встречную полосу.

Помимо этого, актюбинцы обеспокоены незавершенными работами на проспекте Жубановых в районе остановки Сатпаева. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал продолжить реализацию проекта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203754-do-teh-por-poka-ne-sluchitsya-chto-to-kran-navis-nad-ostanovkoy-v-aktobe/

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