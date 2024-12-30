Не укрывают от дождя и снега: актюбинцев возмутили новые остановки

Жители Актобе выразили недовольство новыми остановками, установленными зимой. По их мнению, конструкции не защищают от непогоды. Власти заявили, что павильоны соответствуют современным стандартам, передает NUR.KZ.

Жители города в Instagram-паблике Zello Aktobe пожаловались на новые остановочные павильоны, которые устанавливают в зимний период. По мнению горожан, сооружения слишком открытые и высокие.

"В городе зимой меняют остановки! Хочется обратиться к руководству города и ЖКХ!

Вы действительно считаете, что такие остановки могут укрыть от дождя и мороза, метели, бурана, снега?! Они же открытые, еще и очень высокие!

Почему вы не советуетесь с народом в выборе дизайна?!" - задаются вопросом актюбинцы.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе ответили, что новые остановки выполнены в соответствии с современными стандартами и требованиями.

"Новые остановки спроектированы в соответствии с современными стандартами и требованиями. Среди перечня составляющих, которые учитывались при их проектировании, особое внимание было уделено комфорту и безопасности пассажиров. Благодарим за проявленное понимание", - отметили в ведомстве.

Ранее жители Актобе выразили обеспокоенность стройкой на улице Маресьева возле ресторана "Асыл", которая может быть опасна для граждан. В частности, над остановкой нависает кран.

Также актюбинцы обратились к властям с жалобами на избыточное количество столбов на улице Толстого и неудобное размещение автобусной остановки.

А в Астане граждане часто вынуждены ждать автобусы на улице: в крытых теплых остановочных комплексах ночуют бомжи, агрессивно реагирующие на горожан.