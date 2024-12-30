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Не укрывают от дождя и снега: актюбинцев возмутили новые остановки

Опубликовано:

Остановка
Остановка. Фото: instagram.com/zello_aktobe_official

Жители Актобе выразили недовольство новыми остановками, установленными зимой. По их мнению, конструкции не защищают от непогоды. Власти заявили, что павильоны соответствуют современным стандартам, передает NUR.KZ.

Жители города в Instagram-паблике Zello Aktobe пожаловались на новые остановочные павильоны, которые устанавливают в зимний период. По мнению горожан, сооружения слишком открытые и высокие.

"В городе зимой меняют остановки! Хочется обратиться к руководству города и ЖКХ!

Вы действительно считаете, что такие остановки могут укрыть от дождя и мороза, метели, бурана, снега?! Они же открытые, еще и очень высокие!

Почему вы не советуетесь с народом в выборе дизайна?!" - задаются вопросом актюбинцы.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе ответили, что новые остановки выполнены в соответствии с современными стандартами и требованиями.

"Новые остановки спроектированы в соответствии с современными стандартами и требованиями. Среди перечня составляющих, которые учитывались при их проектировании, особое внимание было уделено комфорту и безопасности пассажиров. Благодарим за проявленное понимание", - отметили в ведомстве.

Ранее жители Актобе выразили обеспокоенность стройкой на улице Маресьева возле ресторана "Асыл", которая может быть опасна для граждан. В частности, над остановкой нависает кран.

Также актюбинцы обратились к властям с жалобами на избыточное количество столбов на улице Толстого и неудобное размещение автобусной остановки.

А в Астане граждане часто вынуждены ждать автобусы на улице: в крытых теплых остановочных комплексах ночуют бомжи, агрессивно реагирующие на горожан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206644-ne-ukryvayut-ot-dozhdya-i-snega-aktyubincev-vozmutili-novye-ostanovki/

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